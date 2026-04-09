人生の後半戦を穏やかに、自分らしく生きるための「熟年離婚」。しかし、いざ別れて一人の暮らしが始まると、年金だけでは足りないというお金の不安や、離れて暮らす子どもとの関係性の変化など、離婚前には想像もしていなかった壁に直面することも……。本記事ではFPオフィスツクル代表の内田英子氏が、Aさんの事例とともに、熟年離婚で「本当に大切なこと」について解説します。※本記事で取り上げている事例は、複数の相談をも