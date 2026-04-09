中国ジャイアントパンダ保護研究センターは4月8日、ジャイアントパンダのジアメイ（家美）の子が4月3日、病気のため死亡したと発表しました。関係者によると、ジアメイの子は雄で、2025年8月28日に臥龍神樹坪基地で生まれました。3月29日に、子パンダの右ほほに腫れが見られ、医療チームは直ちに検査を実施しました。その後、腫れは顕著に引きましたが、3月31日に子パンダは突然の呼吸困難を起こし、舌根の腫れによる上部気道閉塞