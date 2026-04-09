新年度がはじまり、飲酒の機会が増える中、20歳未満の飲酒防止や飲酒運転撲滅を訴える街頭キャンペーンが、8日、津駅周辺で行われました。この活動は、4月の「20歳未満飲酒防止強調月間」にあわせて、三重県内の酒の小売販売店でつくる組合が開いているものです。8日は、組合の関係者をはじめ、国税庁や警察の職員、ヴィアティン三重女子バレーボールチームの監督や選手など、約60人が参加し、津駅周辺で「20歳未満の飲酒防止」や