モデルで俳優の桜田ひよりさんは4月8日、自身のInstagramを更新。CELINEのバッグを使ったおしゃれなコーディネートを披露しました。【写真】桜田ひよりのへそ見せコーデショット「めーっちゃかわいい」桜田ひよりさんは「春だね」とつづり、写真を5枚載せています。ボルドーのレザージャケットに「CELINE」というロゴ入りのストラップバッグ、赤のインナーとホワイトのボトムスを合わせた、へそが見えるコーディネートを披露。壁に