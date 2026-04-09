トヨタ新体制で改良型「TR010」を公開。HV100戦目のWEC開幕戦に投入TOYOTA RACINGは、2026年シーズンのFIA世界耐久選手権（WEC）開幕戦となるイモラ6時間レースに、改良を施した「TR010 HYBRID」で参戦します。当初予定されていたカタール戦の延期により、4月14日のプロローグテストを経て、19日にイタリアで初戦を迎えることとなりました。【画像】超カッコイイ！ これが3.5L V8 700馬力超の「新マシン」です。画像で見る！（