これぞ「アメ車！」な巨大モデルが日本で買えるトヨタが米国で生産しているピックアップトラックの「タンドラ（TUNDRA）」が、トランプ関税対策の「米国製乗用車に関する認定制度」を活用し、日本上陸を果たしています。まずは2026年4月2日より、東京のトヨタ販売店「トヨタモビリティ東京」限定で取扱いが始まり、今夏以降には全国で販売される予定。左ハンドル仕様のみの設定となります。【画像】超カッコいい！ これがトヨ