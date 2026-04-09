9月18日に全国公開される織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の特報映像が公開された。 参考：『室井慎次 生き続ける者』の結末に感じた悲しさ『踊る大捜査線』新作に望む“原点回帰” 1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描いて社会現象を巻き起こした『踊る大捜査線』シリーズ。1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入101億円、2003年公開の『踊る大捜査線 T