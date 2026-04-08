SNSの楽しさと利便性の裏に潜む情報漏洩リスク。その恐ろしさを常に「身バレ」と隣り合わせのインフルエンサーとして疑似体験できる無料シミュレーションゲーム『インフルエンサー育成ゲーム ばくモレ』が公開された。 （関連：【画像あり】「身バレ」を疑似体験するインフルエンサー育成SLG『ばくモレ』） 「住んでいる家の住所が特定された」「通っている学校・職場がバレた」 この