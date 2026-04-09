ファッションブランド「OPAQUE．CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、4月9日（木）から、ミッフィーとコラボレーションしたアイテムの先行予約販売を公式オンラインストアで開始する。【写真】ミッフィーになりきれる!?キュートなルームウェアも■ミッフィーと過ごすリラックスタイム今回発売される「miffy × OPAQUE．CLIP」は、毎日の“おうち時間”を心地よく彩るルームアイテムをはじめとしたコラボ商品。ラインナ