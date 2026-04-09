韓国メディア『スターニュース』は、「まさに“屈辱的な惨敗”だった」と振り返った。タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージB組最終節で、現地４月８日に韓国と北朝鮮が対戦。注目の“南北対決”を制したのは、北朝鮮だった。『スターニュース』は「“シュート数０−32”韓国サッカー史に残る屈辱、北朝鮮に０−５で惨敗 U-20女子アジアカップでグループ２位通過」と見出しを打った記事を掲載。「北朝鮮