東京進出するお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が9日、東海旅客鉄道（JR東海）と吉本興業による上京応援企画「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」に出席。上京後の家賃を明かした。【写真】期待に満ち溢れてる！笑顔で新幹線に乗り込むきむらバンド新大阪駅のホームにツートライブ（たかのり、周平魂）、カベポスター（浜田順平、永見大吾）と共に上がってきたたくろう。MCのコウノ・オブ・ザ・