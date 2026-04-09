暴力団対策課が押収した分電盤＝9日午前、警視庁原宿署照明トラブルの修理で訪れた家の住人らに不必要な工事を持ちかけ、電気工事代金名目で現金を詐取したなどとして、警視庁暴力団対策課は9日までに、詐欺や詐欺未遂の疑いで、川崎市宮前区、職業不詳松本健人容疑者（31）ら男4人を逮捕した。同課によると、被害は昨年3〜6月に関東1都6県で246件、計4700万円以上に上るという。インターネット検索で上位に表示される「リステ