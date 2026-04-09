歌手のDAIGO（48）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】DAIGOが誕生日を祝われる様子や子どもたち（複数カット）DAIGOは2016年1月、俳優の北川景子（39）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てている。Instagramではプライベートや仕事について発信し、家族で訪れた北海道や島根県での子どもたちの姿、自身がボーカルをつとめるロックバンド「BREAKERZ」のライブ後に誕生日をお祝いしても