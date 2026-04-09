CHOCOLATE Inc.は、同社が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム(최고심)」と株式会社ローソンによる「『チェゴシム』とどけ!おはなとしあわせ!ローソンキャンペーン」を、4月14日より全国のローソン店舗で実施する。本キャンペーンの実施に合わせて、作者・チェゴシム氏によって描き下ろされた、春の花々と“ゴシムちゃん”たちのキービジュアルを公開。対象商品を購入すると先着・数量限定でキー