4月から社会人として働き始めて、初めてもらう給与明細。「思ったより手取りが少ない!」と感じる人もいるでしょう。給与明細を見ると、さまざまな項目が引かれているけれど、特に確認せずに済ませている人もいるかもしれません。実はこの給与明細、しっかり読み解くと、"損をしない働き方"のヒントがあります。そこで、給与明細の基本とともに、「4月〜6月に残業しすぎると手取りが減る」と言われる理由についてわかりやすく解説し