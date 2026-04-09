女優・波瑠が８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）に出演。意外な「フットワーク」の軽さを明かし、周囲を驚かせた。この日は「ＬＩＮＥ友だち１０００人ｖｓ１０人人間関係のお悩み発表ＳＰ」として放送。その中で波瑠はＬＩＮＥ友だちが「１８６人でした」と明かした。そして「私は自称社交的だと思っていて、好きで見ているＹｏｕＴｕｂｅｒさんとかＤＭを送って『大好きです。いつも見てます