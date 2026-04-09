バイク同士が衝突 1人が意識不明の重体 1人がけが 鹿児島市の市道の交差点で8日、オートバイ同士が衝突し、1人が意識不明の重体となっています。 鹿児島中央察署によりますと8日午後9時半ごろ、鹿児島市郡元2丁目の涙橋交差点で、オートバイ同士が出会い頭に衝突しました。 56歳の男性 意識不明の重体 この事故で片方のオートバイを運転していた鹿児島市小松原の配達員・古川義増さん(56)が病院に搬送され