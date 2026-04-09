補聴器を買うと助成が受けられる！？補聴器の補助金申請の流れとは 補聴器を購入すると一部助成 ▼医療費控除の対象となる場合もある 補聴器購入にあたっては一般的な健康保険、介護保険、医療保険は適用されませんが、障害者総合支援法による支給制度や市区町村独自の助成制度が用意されています。障害者総合支援法の支給制度では現金支給ではなく、装具費支給券」が発行されます。市区町村の助成制度は各市区町村により違