誰でもカンタンに不調を改善！ 腹圧を高め身体を整える動きケア®コア・ベーシック・エクササイズとは 動きケア®コア・ベーシック・エクササイズ４ 腹圧を高められるかを確認してから行う 腹圧のトレーニングを紹介します。腹圧を高めるためには、まずは横隔膜・腹横筋・多裂筋・骨盤底筋群を意識しながら部分的に動かしていくことが大切です。まずは床をしっかりと踏めるのかを確認します（画像