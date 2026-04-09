自立したい時期は同じ空間にいるのもストレス？ひとりになれる空間の作り方 ひとりになれる空間をつくる 自立したいけれど、自立することへの不安が入り混じっている時期、ずっと同じ空間にいるのが、よりストレスとなってしまうこともあるので、子どもがひとりになれる空間が必要になります。 ドアがあるようなひとり部屋が理想。自分だけになれる空間なので、心も解放され、ほっとできるでしょう。セルフプレジャー