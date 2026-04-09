NZ中銀総裁コアインフレ上昇なら「断固たる措置」講じる NZ中銀のブレマン総裁はコアインフレ上昇なら「断固たる措置」講じると語った。 中東紛争によりNZのインフレ上昇リスクが高まっている。もし、中期的なインフレ率が上昇し始めたら「断固たる措置」を講じる、それは利上げを意味する。総合インフレだけでなくコアインフレも上昇傾向にある場合は利上げが必要になるだろう。