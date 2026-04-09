ブイキューブは大幅反発している。８日の取引終了後、同社の防音個室ブース「テレキューブ」をＢＡＳＥが導入したと発表しており、好感した買いが集まっている。オフィス出社の頻度が増加するなか、テレキューブの遮音性の高さやサブスクリプションで試験的に導入できる点が評価されたという。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 女性に噛みつきか 男が突然死亡
- 2. 男児不明 令状とって家宅捜索か
- 3. 「絶対に…」不明男児巡る新証言
- 4. 1歳男児 父親の車にひかれて死亡
- 5. 機内持ち込み手荷物 ルール変更
- 6. 9日〜10日 頭痛やめまいに注意
- 7. 人気漫画家 ダイブ直撃で首負傷
- 8. 女児が石を…飼い主の切願が話題
- 9. 新・あさイチ「つまらない」の声
- 10. アリス&赤西仁の破局報道 不可解
- 1. 「絶対に…」不明男児巡る新証言
- 2. 1歳男児 父親の車にひかれて死亡
- 3. 9日〜10日 頭痛やめまいに注意
- 4. 男児の祖母が挨拶に 女性証言
- 5. 東国原氏が宮崎県知事選に出馬へ
- 6. 黒田夫妻の家の価値跳ね上がりか
- 7. ピアノが騒音?母子3人メッタ刺し
- 8. 6人死亡事故「スマホ見ていた」
- 9. イラン ホルムズ海峡再び封鎖か
- 10. いよいよ産経新聞社が…不穏な噂
- 1. 機内持ち込み手荷物 ルール変更
- 2. うつ病患者に多い「不適応思考」
- 3. 男児不明 自宅付近を捜索した訳
- 4. ガーシー氏苦言「みんなに迷惑」
- 5. 消費税率の変更「1年程度必要」
- 6. 5年同棲は「事実婚」になるのか
- 7. 「官僚のメモを読むな」法相に喝
- 8. 消費減税、2026年度実現は困難か
- 9. 天皇陛下の元理髪師が2月に急逝
- 10. 愛子さまが「異例」のお気遣い
- 1. 「日本助けてくれなかった」不満
- 2. 海峡は「イランの管理下」受諾か
- 3. 外務省幹部 通行料容認できない
- 4. 「壮大な怒りで…軍隊壊滅」言及
- 5. 「正恩氏よりも不安定だ」批判
- 6. 日本の「神すぎるところ」4選
- 7. イラン側が態度一転、合意のワケ
- 8. 「NATOはそこにいなかった」投稿
- 9. イ軍 レバノンで最大規模攻撃
- 10. 海峡封鎖は「受け入れられない」
- 1. 聖人ヒカキンから遂に漏れ出たか
- 2. 「1966年以前」もらい忘れに注意
- 3. スシローしか勝てぬほど売上好調
- 4. 「何千万円損する」労基法の違反
- 5. イオンの親子上場解消止まらない
- 6. 中国BYDの「奴隷労働」認定
- 7. ミニストップ 56億円の最終赤字
- 8. 会社員が数十万の副収入得るには
- 9. 年収1000万円でもカツカツ?解説
- 10. クリアースカイ 破産申立を説明
- 1. X 投稿時の画像編集機能を刷新
- 2. Cランク中古iPhone どうなんだ
- 3. 新人雇って育てる 日本でも崩壊?
- 4. 米Meta 新たなAIモデルを発表
- 5. 「痛風ラーメン」開発者の想い
- 6. AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS 26.4.1」と「iPadOS 26.4.1」を提供開始！バグ修正のみ。セキュリティー更新なし
- 7. LINEで個人情報抜かれる設定5選
- 8. 新型スマホ「Google Pixel 10a」、“素の値段”を比較 キャリア別ではドコモが最安
- 9. 「Claude」がAI性能で頂点に
- 10. Pixel PCモードが正式提供へ
- 11. ディズニー 韓国ドラマ配信へ
- 12. 超高性能な「ミニPC」をレビュー
- 13. ドコモ ポイ活MAXで賞品企画
- 14. ハンズフリー解錠に慣れたら後戻りなし。 Aqaraのスマートロック「U400」レビュー
- 15. 「Pixel 10a」がグーグル直販で実質3万9800円～、発売記念キャンペーン 27日まで
- 16. 全人類がバカになった2006年の映画「26世紀青年」に現実がどれほど近づいているかを追跡する「愚民政治近接度指数」
- 17. 数千人のユーザーがOneDriveの止められないスパムの影響を受ける
- 18. Amazonセールで人気のガジェット
- 19. 小型原子炉って大丈夫なの？ 識者に聞いてみた
- 20. Pixel 9aが価格.comで1位の理由
- 1. 大谷 一瞬で勝ち投手権利消えた
- 2. 中日・根尾昂 8年目でプロ初勝利
- 3. ロッテ 球団創設初の生涯借金1
- 4. 元早大監督・野村徹さんが死去
- 5. 天心「黙っとけ」TV出演疑問視に
- 6. 【ソフトバンク】周東佑京はアレルギー症状で病院へ 小久保裕紀監督「症状は治まっている。あしたは大丈夫」
- 7. 防御率0.00 大谷が二刀流で躍動
- 8. MLB 村上宗隆が史上4人目の記録
- 9. 那須川天心の行動に元王者が疑問
- 10. 大谷翔平に「イライラしていた」
- 1. 男児不明 令状とって家宅捜索か
- 2. 新・あさイチ「つまらない」の声
- 3. アリス&赤西仁の破局報道 不可解
- 4. 『鬼滅の刃』本日9日終映！9ヶ月のロング上映で興収401.3億円突破
- 5. 「新宝島のおじさん」あだ名告白
- 6. 「瞬間うんこ法」で6人中4人出る
- 7. 50歳迎えた乙武洋匡氏が悩み告白
- 8. 水ダウ 浜田&プレゼン芸人が休演
- 9. 日清CM「性的搾取」と批判殺到
- 10. 初対面で松本潤を叱責した大女優
- 1. 大きな胸隠したくて…米女優告白
- 2. 韓国人が日本人女性に惚れた理由
- 3. しまむらのパンツ 値段びっくり
- 4. シェアしたい コストコスイーツ
- 5. ワークマン「丈夫な新作パンツ」
- 6. 体型の分かれ目は食後にあった?
- 7. 包丁も鍋も不要 豚の角煮レシピ
- 8. 旦那さんを訴えます 驚きの事実
- 9. スタバ30周年 歴代フラペ5種復活
- 10. 「教習所の誘惑」浮気の一部始終