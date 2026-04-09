ブイキューブは大幅反発している。８日の取引終了後、同社の防音個室ブース「テレキューブ」をＢＡＳＥが導入したと発表しており、好感した買いが集まっている。オフィス出社の頻度が増加するなか、テレキューブの遮音性の高さやサブスクリプションで試験的に導入できる点が評価されたという。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS