９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円８５銭前後と前日の午後５時時点に比べ６５銭程度のドル高・円安で推移している。 ８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円５７銭前後と前日に比べ１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランが２週間の停戦で合意したことを受け、「有事のドル買い」の巻き戻しで一時１５７円８９銭まで軟化し