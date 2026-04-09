サイゼリヤが急反落し東証プライム市場における値下がり率トップとなっている。８日の取引終了後に２６年８月期の連結業績予想について、営業利益を１９０億円から１８２億円（前期比１７．４％増）へ、純利益を１２４億円から１１８億円（同５．７％増）へ下方修正したことが嫌気されている。 メニュー施策やＤＸ活用の効果などにより、既存店の客数・客単価が引き続き増加する見通しで、売上高は２７６３億円から２