「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１０時現在で、さくらインターネットが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ９日の東京市場で、さくらネットは軟調に推移。７日に年初来高値３７５５円をつけた反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。 同社株が人気化したのは、３日に「日本マイクロソフト（東京都港区）と日本国内におけるＡＩイ