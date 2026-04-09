「10回切って倒れない木はない」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。アクリルキーホルダー880円(税込)キム・ミンソク/青木照とロゴの２連アクリルキーホルダーです。■サイズ(約)：本体W32×H70mm／ロゴW22×H21mm■素材：（本体）アクリル樹脂【販売サイト・店舗】（店舗）4月下旬より取り扱い予定・日テレ屋（汐留店・東京駅店）・テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）（ECサイト）・日テ