開催：2026.4.9 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 2 - 6 [カブス] MLBの試合が9日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとカブスが対戦した。 レイズの先発投手はジョセフ・ボイル、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。 1回表、1番 ニコ・ホーナー 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 TB 0-1 CHC 3回裏、2番 ジョ