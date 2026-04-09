ツルハホールディングス [東証Ｐ] が4月9日午前(10:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は630億円になり、27年2月期も前期比55.5％増の981億円に拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は48円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は3.4％減配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は223億円となり、売上営業利益率は前年