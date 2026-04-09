この記事をまとめると ■マツダの新型CX-5にはディーゼルエンジンがラインアップされない ■EV失速により「マルチパスウェイ戦略」があらためて評価されている ■日本における次世代ディーゼル車の普及に対する将来予測は難しい まったく先が見通せないディーゼルエンジンの行方 ディーゼル（エンジン）って、これからどうなるの？そんなふうに思っている人がいるかもしれない。なぜならば、世の中はハイブリッド車が当たり前