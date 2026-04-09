留学生を鎖で拘束するなどの人権侵害を理由に、日本語学校と認める告示を抹消した国の処分取り消しを福岡市の学校法人が求めた訴訟は9日、請求を認め学校側の逆転勝訴とした福岡高裁判決が確定した。国側が最高裁に上告しなかった。