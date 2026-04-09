元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏が９日、宮崎市内で会見し、来年１月の任期満了に伴う同県知事選挙に出馬することを正式に表明した。東国原氏は会見で、「出馬をさせて頂くことに決めました」と明言。その理由として「宮崎の衰微衰退です」と明かし、「ここに至って、宮崎の衰微衰退が止まらない、地方の衰微衰退が止まらないということで、ここでひとつ『ゲームチェンジャー』が必要ではないかと思って」と言葉に力を込