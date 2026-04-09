ロシュ・ダイアグノスティックスは4月8日、「子宮頸がん検診に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年11月28日〜12月1日、全国の30〜60歳の女性2,047名を対象にインターネットで行われた。○未受診者の主な理由は「なんとなく」が最多直近2年以内に子宮頸がん検診を受けていない理由は「なんとなく」(43.3%)が最多となり、次いで「忙しい」(11.9%)、「症状がないため」(11.4%)と続いた。未受診期間が長くなるほど「なんと