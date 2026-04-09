“寡作の名匠”橋口亮輔監督の作品『ハッシュ！』と『ぐるりのこと。』が4Kリマスター版としてよみがえり、7月24日より全国順次公開される。【写真】映画『ぐるりのこと。』若かりし頃のリリー・フランキー＆木村多江1993年『二十才の微熱』で監督デビューをはたして以降、1995年『渚のシンドバッド』では第25回ロッテルダム国際映画祭グランプリに輝いた橋口監督。2015年の『恋人たち』では第89回キネマ旬報ベスト・テン日