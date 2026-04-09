コートなしで快適に過ごせる春が到来。コーデの主役になるブラウスを新調するなら、一点投入するだけでサマになる【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】の「上品ブラウス」がおすすめです。迷わずコーデが完成しそうなレイヤード風ブラウスと、着回し抜群で機能性もしっかり備わったブラウスをご紹介します。プチプラとは思えない優秀アイテムは、春コーデの即戦力になりそうです。 お値