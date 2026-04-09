ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が１１日のファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発登板し、実戦デビューすることが８日、分かった。球団の高卒ドラ１投手では２０２０年の佐々木朗希（現ドジャース）以来、６年ぶりに春季キャンプに参加した右腕。３月１３日にはロッテ浦和でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板して２０球を投げ、最高球速は１５３キロをマークするなど、順調に成長を