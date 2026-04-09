元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内のホテルで記者会見し、来年１月の任期満了に伴う県知事選に出馬すると表明した。「次期宮崎選挙に出馬をさせていただく。理由は宮崎の衰微、衰退がある」と述べた。２０２２年１２月の知事選と同様に５選を目指す現職・河野俊嗣氏（６２）と事実上の一騎打ちとなる可能性がある。２回目の現職ＶＳ元職、師弟対決で激戦は必至とみられる。これまでの取材に「３年前から決め