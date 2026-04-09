Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）から、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』コレクションが登場。映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念した、待望のシーズナルコレクションが発売されます☆ マンハッタンポーテージ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』コレクション 発売日：オンラインストア先行発売 2026年4月10日（金）、全国ストア発売 2026年4月11日（土）販売店舗：Manhattan P