８日、蝋燭会で花を買い求める市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山4月9日】中国福建省武夷山市で8日、年に1度の民俗行事「蝋燭会（ろうそくえ）」が開かれた。通りの両側には露店が軒を連ね、大勢の市民らが生活用品や生産資材を買い求めた。今年は花や薬草が特に人気を集めた。蝋燭会は、唐代の高僧、扣氷（こうひょう）和尚を追悼する祭事から発展し、現在では民俗行事と商業活動が結び付いたイベントとして