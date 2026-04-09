亡くなった先祖が残した荷物を整理していたところ、どこで撮影したかわからない古い景色の写真が出てくるというのはよくある話。撮影場所を特定しようにも、デジタルデータと違って位置情報が埋め込まれていないため、前後に撮影された写真や日記と併せて撮影当時の状況を推定できなければ、正確な場所を割り出すのは事実上不可能です。【検証結果】AIはどこまで撮影場所を特定できる？「東京駅」「実物大ガンダム」「住宅街」