イラン戦争の影響で目下、薬が不足する可能性が高まっている。果たして、私たちにできることは何なのか？医師や薬剤師に徹底取材したところ、こんな答えが返ってきた。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「今こそ薬を減らすことを考えてみるべきです」薬剤師が語る薬への影響激しい攻撃の応酬が続いたイラン戦争。原油確保の要衝であるホルムズ海峡も、事実上封鎖されてきた。実は、その余波は医薬品業界にも及んでいる。