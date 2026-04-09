〈なぜ「ゴミ屋敷に住むホステス」に男性たちは騙されたのか？ 6人が不審死『鳥取連続不審死事件』上田美由紀が男性たちに取り入った「手口」〉から続く 【写真】この記事の画像を見る再婚相手が次々に死亡、4人を毒殺した罪に問われ死刑判決が下りた筧千佐子（2024年に死亡）。被害者は10人超とも報じられ、「後妻業の女」とも呼ばれた筧は殺人の理由について「差別」と答えたという。一体どんな差別が、彼女を大量殺人に