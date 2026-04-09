東京進出を発表しているお笑いコンビ・ツートライブ&たくろう&カベポスターが9日、東海旅客鉄道（JR東海）と吉本興業による上京応援企画『ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜』に登場。上京する一般の人と共に東京行きの特別な新幹線に乗り込んだ。【写真】期待に満ち溢れてる！笑顔で新幹線に乗り込むきむらバンド東海道新幹線を号車単位で貸切りできる「貸切車両パッケージ」を活用した特別な新幹線を