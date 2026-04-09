「憲法改正反対デモ」が9日午前、X（ツイッター）で急上昇し、トレンド1位となった。平和憲法の維持を求める市民団体が8日、国会前で集会を開催したことを受けたもので、インターネット上では「TVで報道はされたのでしょうか？」「止める為にはこのように抗う事が大切」「やがて大きな波になり、政策をも変える事が出来ます」「衆議院議員選挙で自民党があれだけ支持されたのに、今更反対運動？ですか！」「動員ご苦労さまです