おしゃれなアイテムが手に入るセリア。今回はそんなセリアらしい、ブーケ装飾用のピックをご紹介します。なんとニット素材のお花でインテリアやギフトにぴったり！生花とは違って、気を使う必要がないのでとってもおすすめなんです。ほっこりとしたデザインでおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：MA-2133 ブーケ装飾用ピック ニットデイジー価格：各￥110（税込）サイズ（約