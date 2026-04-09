防災グッズが充実するダイソーに、ついに『非常用圧縮毛布』が登場しました！圧縮パックになっている毛布で、コンパクトに保管、持ち運びができるのが特徴。密閉されているので衛生面も安心です。全身をすっぽりと覆い隠せる大きさで、保温性も申し分なし。いざというときに備えて、1つあると安心ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：非常用圧縮毛布価格：￥770（税込）サイズ（約）：縦2m×横1.2m販売ショップ：ダイ