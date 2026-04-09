キッチンでツールの置き場に悩むこと、ありませんか。引き出しにしまうと取り出しにくく、出しっぱなしだとごちゃつきがち。ダイソーで手に入るアイテムなら、よく使うものをサッと手に取れる状態にしておけます。並べて使っても見た目が整い、スペースを有効に使いたい人や、すっきり見せたい人にぴったりです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンツールフック（ネオジムマグネット）価格：￥330（税込）耐荷重（