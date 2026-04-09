衣替えに欠かせない圧縮袋ですが、マチがなかったり、空気を抜くのが大変だったり、なかなか好みの商品に出会えず…。ですが、なんとダイソーでついに理想の商品を発見！マチがたっぷりあり、厚手のアウターが余裕で収納可能。掃除機なしで空気を抜けるので楽に作業ができますよ。圧縮後は驚くほどぺったんこに…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クローゼット棚上用まとめて圧縮袋（逆止弁）価格：￥220（税込）サイズ