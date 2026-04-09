橋口亮輔が監督を務めた『ハッシュ！』と『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版が、7月24日よりシネマート新宿、シネスイッチ銀座、渋谷ホワイトシネクイントほかで全国順次公開されることが決定した。 参考：橋口亮輔監督が傑作『恋人たち』で描く不安と絶望、そして微かな希望 橋口監督は、1993年『二十才の微熱』で監督デビューを果たして以降、第25回ロッテルダム国際映画祭グランプリに輝いた『渚のシ