ルフトハンザ・ドイツ航空の客室乗務員が組織する労働組合Unabhängige Flugbegleiter Organisation（UFO）は、4月10日にストライキを実施する。ルフトハンザ・ドイツ航空とルフトハンザ・シティラインが運航するほぼ全路線で、多くの欠航便が発生する見通し。欠航便による影響を受ける利用者には、変更もしくは払い戻しを無手数料で実施する。ドイツ国内線では、ドイツ鉄道の乗車券に交換できる。これ以外のルフトハンザグル