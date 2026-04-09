IHGホテルズ＆リゾーツは、「voco タイムズスクエア-ブロードウェイ」をオープンした。「voco」は、IHGホテルズ＆リゾーツのプレミアムブランド。ニューヨーク州内では7軒目の展開となり、南北アメリカでは最大のホテルとなる。2025年末時点で124軒目を運営しており、さらに108軒が開発中だという。建物は32階建て、客室数は419室。禁酒法時代のスピークイージーにインスパイアされた内装が特徴。タイムズスクエアで唯一、遮るもの